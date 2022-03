[Rediffusion] Mademoiselle Caroline à Séoul

Tout au long du mois de mars, nous allons nous plonger dans le 9e art, cet univers qui passionne petits et grands en Corée du Sud comme ailleurs. Rendez-vous ce soir avec Mademoiselle Caroline, auteure de « La différence invisible ». Cet entretien a été pour la première fois diffusé sur nos ondes le 23 juin 2017.





Cette semaine, nous partons à la rencontre de Mademoiselle Caroline qui était venue en Corée du Sud à l’occasion du Salon international du livre de Séoul 2017. En effet, sa dernière bande dessinée « La différence invisible » des éditions Delcourt a été traduite en coréen et publiée par les éditions Esoop au pays du Matin clair.





Bien que surprise de cette publication en Corée du Sud, Mademoiselle Caroline en est très heureuse et nous donne ses impressions sur le pays et ses habitants, qu’elle trouve d’ailleurs « très beaux ». En partant à la rencontre de son lectorat sud-coréen, elle a réalisé que le sujet dont traite cette BD, l’autisme, semble être un thème qui intéresse et interroge les sud-Coréens.