École de police (3) 어떻게 그래

Dialogue

강선호: 왜 기다렸어. 먼저 들어가 자지.

Kang Seon-ho: Pourquoi vous avez attendu ?

Il fallait rentrer vous coucher.





노범태: 어떻게 그래 그 얘길 듣고.

No Beom-tae: Comment dormir après ce qu’on a entendu.





강선호: 뭘 들어?

Kang Seon-ho: Qu’est-ce que t’as entendu ?





노범태: 아 다는 아니고

니가 우리 자치대 1등 해보겠다고 한 거.

No Beom-tae: On n’a pas tout entendu,

seulement que tu allais faire arriver premier notre groupe.





L’expression de la semaine

어떻게 그래 : Comment faire ainsi / Comme faire cela





La forme 그래 vient de « 그렇다 » qui est une forme abrégée du verbe 그리하다 faire comme cela, faire ainsi.





Cette expression s’utilise lorsque je ne peux pas ou qu’il ne m’est pas possible, étant donnée la situation, de suivre un conseil ou une suggestion. Ici, 어떻게 “comment” est utilisé de manière rhétorique pour insister sur le fait que ce n’est absolument pas possible, que c’est inconceivable. La forme interrogative de la phrase n’appelle pas à une réponse mais a simplement pour effet d’appuyer ce que le locuteur dit. Donc, les expressions 어떻게 그래 comment faire cela, 그럴 수는 없지 je ne peux pas faire comme ça ou encore 어떻게 그럴 수 있겠어 comment serait-ce possible de faire cela reviennent au même.





Et puis, l’utilisation du verbe 그러다 faire ainsi permet la plupart du temps de répéter le verbe qui a déjà été utilisé dans la phrase ou la situation préalable. Dans la scène de notre drama, quand l’interlocuteur Seon-ho dit 왜 기다렸어. 먼저 들어가 자지. Pourquoi vous avez attendu ? Il fallait rentrer vous coucher plutôt que de répondre 어떻게 들어가 자 comment rentrer se coucher, il répond 어떻게 그래 comment faire ainsi à comprendre dans le contexte par comment dormir.





Exemples

① 가: 화장할 시간 없으니까 그냥 빨리 가자.

나: 어떻게 그래. 이 얼굴로.

A : Tu n’as pas le temps de te maquiller. Allez, on y va.

B : Comment ça ? Avec cette tête-là.





② 가: 나는 괜찮으니까 너희들끼리 가서 먹어.

나: 어떻게 그래. 너도 같이 가야지.

A : Moi, ça va. Allez manger entre vous.

B : Comment ça ? Toi aussi, tu viens avec nous.





Consultante : Park Ji-young (professeure retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

- Adverbe interrogatif pourquoi 왜

- Verbe attendre 기다리다

- Avant, d’abord먼저

- Entrer들어가다

- Dormir 자다

- Le déterminant 그 ce, cet, cette, ces

- Une histoire, un récit 이야기, abréviation 얘기

- Particule de complément d’objet direct를/을/ㄹ

- Écouter, entendre 듣다

- Quoi, quelle chose 뭘 (forme contractée de 무엇을)

- Tout, toute, tous 다

- Particule sujet는/은

- Copule négative, ne pas être 아니다

- Pronom sujet familier tu, toi 니

- Particule sujet 가/이

- Pronom nous우리

- Groupe, corps autonome 자치대

- Rang, classe 등

- Essayer, tenter 해보다

- Suffixe marquant le futur겠

- Suffixe marquant le discours indirect다고 dire que