Yun Woo-mi, rédactrice et productrice du service français vous raconte ses plus beaux jours

Yun Woo-mi, productrice, rédactrice à KBS World Radio, réside à Seoul.

Passionnée de littérature, sino-coréenne, Woo-mi rêvait d’être romancière. Mais le hasard en décida autrement, en l’initiant à la langue de Molière. Les JO de Séoul de 1988 furent décisifs pour notre belle qui saisit l’opportunité. Le destin la poussa jusqu’aux portes de la KBS où elle commença alors le début d’une grande aventure qui durera 37 belles années.





Du début de sa carrière en 1985 à Radio Corée jusqu’à la fin en 2022 à la KBS, elle a vu défiler les auditeurs de toutes origines, de tous horizons, s’est liée d’amitié avec eux, partageant leurs passions, leurs émotions, leurs rêves, leurs cultures et leurs traditions, en se donnant également le rôle de tremplin pour introduire la culture coréenne.





Maintenant que tout s’arrête? Notre tendre Woo-mi donne la priorité, bien sûr, à sa santé. Mais aussi aux voyages non pas dans le pays des autres, mais dans le sien, au pays du Matin clair. Elle projette de reprendre le dessin et même d’apprendre à faire de la batterie. De participer plus activement aux réseaux sociaux et faire comme les jeunes, partager des photos. Puis, si possible, enseigner ses talents, transmettre son savoir aux autres générations. Et puis faire ses bagages, repartir en voyage pour retrouver ceux qui l’ont attendue peut-être toute une vie...