La retraite en Corée

Cette semaine, sujet d’actualité, puisque notre chère Woo-mi quitte la KBS pour partir à la retraite.

La mise en place du système de retraite en Corée du Sud est récente et a été étendue à l’ensemble de la population avec un caractère obligatoire à partir de 1999. Membre du club fermé de l’OCDE, le pays du Matin clair est l’Etat dans lequel le plus grand nombre de retraités connaissent une pauvreté relative.





Les sexagénaires et les septuagénaires sont nombreux à travailler pour survivre, car les minimas sociaux sont très insuffisants. Beaucoup deviennent chauffeurs de taxi, femmes de ménage ou encore gardiens d’immeuble. Contrairement à autrefois, le temps où l’on prenait soin des anciens dans une famille élargie vivant sous le même toit s’éloigne. Les plus de 60 ans représenteront 25 % de la population sud-coréenne en 2030. Des solutions devront donc être trouvées.





Pour beaucoup aussi en Corée du Sud, c’est la possibilité de goûter pleinement à la liberté et aux loisirs. Ceci est surtout offert à ceux qui ont été fonctionnaires ou ont travaillé dans une grande entreprise. Nous souhaitons tous une bonne continuation à Woo-mi qui a servi plus de trente ans à la KBS et qui nous a abreuvés des nouvelles du pays du Matin clair de sa douce voix.

Merci Woo-mi et bon vent !





