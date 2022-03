Dans le sillage du COVID-19, l’isolement social au plus haut niveau

ⓒKBS News

Suite à la propagation du COVID-19, le niveau d’isolement social a sensiblement progressé pour grimper à 34,1 % l’an dernier en Corée du Sud, soit une hausse de 6,4 points par rapport à l’année d’avant la pandémie, à savoir 27,7 % en 2019. C’est le niveau le plus élevé depuis l’établissement des premières statistiques en la matière en 2009. C’est ce que révèle le « Rapport sur la qualité de vie de la population 2021 » publié mardi par l’Institut national des statistiques (Kostat).





Le niveau d’isolement social signifie la part des adultes âgés de 19 ans ou plus, qui ont répondu n’avoir personne pour demander de l’aide en cas de difficulté. Plus il est élevé, plus les relations humaines sont affectées dans la société concernée. Ce fléau de solitude frappe plus les hommes que les femmes. Et il progresse avec l’âge pour atteindre 41,6 % chez les plus de 60 ans. Selon le Kostat, cette situation s’explique par la diminution des rencontres en chair et en os à cause de la crise du COVID-19. Par ailleurs, le manque de contacts humains a alimenté la méfiance. En 2020, seulement 50,3 % ont répondu pouvoir faire confiance aux autres, soit une chute de 15,9 points en un an.





L’isolement social a ses conséquences. D’abord, le taux d’obésité a gagné 4,5 points en glissement annuel pour atteindre 38,3 % en 2020, soit le plus haut niveau depuis le recueil des premières données en la matière en 1998. A l’origine se trouvent l’augmentation du télétravail et des cours à distance, ainsi que la diminution des activités en plein air et dans les salles de sport à cause de la crise sanitaire. Par exemple, le nombre de jours de voyage à l’intérieur du pays a été réduit de presque de moitié en un an pour tomber à 5,81 jours par personne en 2020.





C’est finalement la crise du COVID-19 qui a affecté considérablement la qualité de vie. Donc, la solution fondamentale d’y remédier serait la fin de la pandémie.