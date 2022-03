L’initiative controversée de supprimer le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille

ⓒYONHAP News

Le président élu Yoon Suk-yeol a promis de démanteler le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille lors de sa campagne électorale. Et la polémique ne cesse d’enfler autour de cet engagement.





Certes, une telle idée ne date pas d’hier. Les abolitionnistes brandissaient déjà l’argument suivant : dans le contexte où la Corée du Sud a réalisé de grandes avancées dans l’égalité hommes-femmes, l’existence du ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille a pour effet de défendre les féministes extrémistes et cela ne fait qu’attiser la guerre des sexes. A l’approche de la présidentielle du 9 mars, Yoon Suk-yeol, le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la grande formation conservatrice, s’est aligné stratégiquement sur cette position afin de séduire les jeunes hommes âgés de 20 à 29 ans, qui sont hostiles au ministère en question et aux militants féministes.





Lors d’une conférence de presse organisée le 13 mars, le futur président de la République a été interrogé pour savoir comment il va gérer le désaccord et la contestation du milieu politique. Il a répondu que le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille avait déjà rempli sa vocation historique. Selon lui, il serait temps de remplacer ce cabinet gouvernemental par un nouvel organisme plus efficace qui saura régler des problèmes individuels en termes d’impartialité et de criminalité.





Le Minjoo, le parti présidentiel de centre-gauche qui a perdu la présidentielle, s’oppose officiellement à la suppression du ministère en question. Et il peut stopper la démarche abolitionniste puisqu’il dispose de 172 des 300 sièges à l’Assemblée nationale. Au sein du Minjoo, le comité national pour les femmes a souligné la nécessité de renforcer davantage la politique d’égalité des sexes, autrement dit de maintenir le ministère. Mais quelques voix dissidentes demandent à leur parti de faire preuve d’une certaine flexibilité. Selon elles, peu importe le nom ou le statut de l’organisation tant qu’il y en a une chargée de l’égalité des genres.





Quant à Ahn Cheol-soo, le chef du comité de transition chargé d’aider Yoon Suk-yeol à former son futur gouvernement, il a déclaré que son équipe préparerait quelques solutions possibles en la matière pour les soumettre à la décision du futur chef de l’Etat. Lorsqu’il était encore le candidat du Parti du peuple, une petite formation de centre-droit, Ahn s’était engagé à conserver le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille avant de se désister en faveur de Yoon. Cette pomme de discorde politico-sociale annonce un débat houleux.