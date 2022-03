Yoon Suk-yeol persiste à transférer le siège de la présidence de la République

ⓒYONHAP News

Le président élu Yoon Suk-yeol affiche la ferme volonté de réformer la Cheongwadae en tant qu’organisation. Comme un geste fort symbolique, il prend l’initiative de transférer ailleurs le siège de la présidence de la République, installé actuellement à la Maison bleue.





Lors de sa campagne électorale, Yoon a promis la refonte de l’organisation présidentielle. Selon lui, les effets pervers du « présidentialisme monarchique » proviennent de l’hypertrophie de l’équipe dirigeante au sein de la Cheongwadae qui centralise tous les pouvoirs pour régenter les affaires de l’Etat.





Ainsi, le président élu prévoit une cure d’amaigrissement pour son futur cabinet. Il envisage d’y réduire les effectifs de 30 % et en supprimer notamment deux structures. Dans la ligne de mire se trouvent les conseillers en chef qui sont chargés de coordonner les politiques avec les ministères concernés et d’assister le président de la République sur les affaires en question. Ils sont accusés de mener à la baguette les administrations et d’empêcher leur bon fonctionnement. Yoon Suk-yeol souhaite les supprimer et ensuite octroyer tous les pouvoirs au Premier ministre et aux différents ministres tout en les obligeant d’en assurer les conséquences conformément à l’esprit de la Constitution.





Le futur chef de l’Etat tient aussi à abolir le service dédié aux affaires civiles du cabinet présidentiel. Ce dernier est censé avoir à l’œil la famille et les proches du président et superviser les organismes d’inspection tels que le Parquet, la Police et l’Administration fiscale. Yoon l’accuse d’avoir surveillé des opposants politiques, voire des civils présumés suspects sous couvert de légalité. L’ancien procureur général se montre très hostile à ce service d’autant plus qu’il est attaché à l’indépendance du Parquet.





Selon lui, la Cheongwadae ne devra plus se placer au-dessus des sud-Coréens mais concentrer tous ses efforts sur la proposition de nouveaux agendas politiques ainsi que sur la coordination et la gestion en la matière.





En réalité, le « présidentialisme monarchique » a été pointé du doigt à chaque alternance politique. Mais il n’était pas facile de redistribuer les pouvoirs. Reste à savoir si le futur président de la République pourra mener à terme son projet.