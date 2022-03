Oh My Girl sortira le 28 mars un nouvel album studio

Selon WM Entertainment, Oh My Girl va publier le 28 mars un nouvel album studio pour la première fois depuis trois ans. Intitulé « Real Love », son 2e opus officiel est très attendu car le groupe n’a cessé d’évoluer musicalement depuis la sortie de son premier mini-album « OH MY GIRL » en avril 2015.





Pour rappel, son premier projet « THE FIFTH SEASON » composé de neuf morceaux a été publié en mai 2019. Mettant en avant un concept à la fois pur et mystérieux, le septuor féminin compte plusieurs hits comme « Jardin secret » et « DUN DUN DANCE ».