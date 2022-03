LABOUM fera son retour en avril

LABOUM sera de retour environ cinq mois après la sortie de son 3e mini-album « BLOSSOM », publié en novembre 2021. Le groupe féminin ayant débuté le 3 novembre 2014 avec « Petit Macaron » est actuellement en pleine préparation pour être digne de son surnom de « reine du printemps ».





L’an dernier, le quartette a bénéficié d’un fort regain de popularité grâce à la célèbre émission de divertissement « Hang Out With You » qui a repris « Journey To Atlantis » de LABOUM, publié en avril 2016. Depuis, les quatre membres mènent activement leur carrière collective comme individuelle dans divers domaines comprenant la musique et le divertissement.