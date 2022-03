ⓒ KBS

Les sud-Coréens quadragénaires, quinquagénaires ou plus âgés, se souviennent surement de l'émission hebdomadaire de classement musical « Gayo Top Ten » qui passait sur la chaîne de télévision KBS entre 1981 et 1998. Cette légendaire émission sera ressuscitée sur la chaîne KBS World, sous le nouveau nom « Virtual Gayo Top Ten ». La première de cette nouvelle édition sera retransmise en direct vendredi 25 mars sur la chaîne YouTube de KBS World, avant d'être diffusée deux jours plus tard dans 114 pays à travers le monde via la chaîne de télévision KBS World.





« Gayo Top Ten » présentait chaque semaine les chansons populaires sud-coréennes les plus appréciées de la semaine sous forme de palmarès. Ce programme constituait une référence incontournable autant pour le public que pour les professionnels de l’industrie musicale, à une époque où les services de streaming, qui publient leurs propres classements musicaux, n'existaient pas encore.





Contrairement à « Gayo Top Ten » qui se limitait au périmètre national, « Virtual Gayo Top Ten » établira son classement sur la base des sondages réalisés auprès des téléspectateurs du monde entier. En outre, alors que son aînée décernait une coupe d'or aux artistes qui occupaient la tête du palmarès pour la cinquième semaine consécutive, la nouvelle émission attribuera chaque semaine une coupe d'or à ceux qui décrochent la première place. Pour la première distinction de la nouvelle émission, les artistes de la K-pop comme Stray Kids, Solar du groupe Mamamoo, Brave Girls, Cravity et Billie sont en lice.





Par ailleurs, une coupe d'argent sera décernée aux vainqueurs d'un duel de danse. Pour le premier épisode, les boys bands Mirae et Blitzers s'affrontent, avec des chorégraphies réalisées respectivement sur « Now », le tube du groupe féminin Fin.K.L et sur la chanson de H.O.T., « Descendants des guerriers ».