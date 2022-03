COVID-19 : l’Indonésie érige un monument pour commémorer les médecins décédés

ⓒYONHAP News

En Indonésie, un monument a récemment été érigé pour rendre hommage aux 751 médecins décédés en luttant en première ligne contre la pandémie.





L’Association médicale indonésienne (IDI) l’a mis en place devant son siège à Jakarta afin de remercier leur dévouement pour toujours. La statue commémorative a une forme de flamme pour incarner la passion infinie des médecins.





Si l’Indonésie a perdu autant de docteurs, c’est à cause du manque d’équipements de protection, et de l’absence du système médical pour le traitement des patients du COVID-19. La plupart d’entre eux ont été contaminés et certains sont morts de surmenage ou de stress.