70 % des Taïwanais sont prêts à s’engager pour défendre leur île

Après l’éclatement de la guerre en Ukraine, les Taïwanais sont plus disposés à prendre les armes pour défendre leur île. C’est ce que révèle un sondage réalisé par l’Académie de la stratégie internationale de Taiwan entre le 11 et le 13 mars auprès de 1 076 habitants, selon le journal South China Morning Post.





D’après le résultat, 70,2 % des sondés avaient l’intention de se battre en cas d’invasion de la Chine. Le chiffre est 1,75 fois plus élevé par rapport à une autre enquête menée à la fin de l’année dernière. De plus, 70,4 % des interrogés ont soutenu la prolongation du service militaire obligatoire à un an contre quatre mois actuellement.





A en croire un universitaire, en voyant Washington n’envoyer aucun soldat à Kyiv pour éviter un affrontement avec Moscou, bon nombre de Taïwanais craignent ne pas recevoir d’aide militaire des Etats-Unis en cas de conflit armé avec Pékin.