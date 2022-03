La Thaïlande met en garde contre le partage de publicités sur le whisky de Lisa

ⓒYG Entertainment

La Thaïlande a ordonné une enquête sur la diffusion en ligne de la publicité de whisky où se produit Lisa, membre du groupe de k-pop Blackpink.





Selon le quotidien Bangkok Post, la vedette thaïlandaise est actuellement l'ambassadrice de la marque Chivas Regal en Asie, et ses photos et vidéos liées à cette mission circulent sur les réseaux sociaux. Or, dans ce pays majoritairement bouddhiste, la promotion des boissons alcoolisées est interdite dans tous les médias.





Le Bureau du comité de contrôle de l'alcool est chargé d’enquêter sur les personnes ayant publié et partagé ces images. Les internautes se demandent si cette activité commerciale de la star est illégale et si celle-ci devrait être punie.