« HORN», l’album spécial d’Apink (1)

Apink, composé de Cho-rong, Bo-mi, Eun-ji, Na-eun, Nam-joo et Ha-young, a débuté le 19 avril 2011 en sortant son 1er mini-album « Seven Springs of Apink ».





Célébrant cette année ses 10 ans d’activités musicales, le groupe féminin qui écrit une nouvelle histoire des girls bands sud-coréens, a dévoilé le jour de la Saint-Valentin son album spécial composé de 11 morceaux.





Selon son agence IST Entertainment, cet album a figuré dans le top 3 des albums les plus téléchargés sur iTunes dans 12 pays dont la Nouvelle-Zélande, l’Indonésie et la Thaïlande. La vente de « HORN » a ainsi établi un nouveau record, dépassant celle de « Pink MEMORY », leur 2e opus officiel, publié en juillet 2015.