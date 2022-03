L'insécurité alimentaire en Corée du Nord

ⓒ KBS

La pénurie alimentaire du pays communiste s'est aggravée après une contraction économique extrême survenue au milieu des années 1990, ouvrant un épisode de famine meurtrier connu sous le nom de la « Marche ardue ». Pour résoudre ce problème de pénurie, le pays a adopté de nouvelles politiques agricoles.





« Au contraire des politiques agricoles précédentes, largement sous influence idéologique, celles introduites au cours de la période de la « Marche ardue » ont été conçues à des fins pratiques. Par exemple, le pays a tenté de diversifier les variétés de cultures afin de limiter l'impact des catastrophes naturelles sur l'industrie, se concentrant notamment sur les pommes de terre. [...] Grâce à ces politiques pragmatiques, la production agricole a augmenté au début et au milieu des années 2000, se remettant ainsi de la chute drastique de la production précédente », explique Kim Young-hoon, chercheur honoraire à l'Institut économique rural de Corée.





Malheureusement, la situation alimentaire de la Corée du Nord n'a toutefois pas retrouvé l'état qui était le sien avant la période de la « Marche ardue ». En avril 2012, juste après l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, le dirigeant a exprimé sa volonté de résoudre le problème alimentaire, déclarant que la population n'aurait plus à se serrer la ceinture. Il a alors proposé diverses mesures de réforme, dont un système de gestion économique « à la nord-coréenne » et la restauration des forêts dévastées. Dans le domaine agricole, il a souligné la nécessité de mettre à profit l'apport de la science et des nouvelles technologies.