Lee Suzy, première lauréate sud-coréenne du prix Hans Christian Andersen

Le prix Hans Christian Andersen (HCAA) 2022 a été attribué à Lee Suzy dans la catégorie « illustration ». C’est ce qu’a annoncé lundi le Conseil international des livres pour la jeunesse (IBBY), lors d’une conférence de presse marquant l’inauguration de la 59e Foire du livre pour enfants de Bologne en Italie.





Grâce notamment à son album intitulé « Summer », Lee Suzy est ainsi devenue la première lauréate sud-coréenne de cette distinction surnommée « le petit prix Nobel de littérature ». C’est aussi une première en 38 ans pour un auteur asiatique depuis le Japonais Mitsumasa Anno en 1984.





Le HCAA a été créé en 1956 par l’IBBY en hommage à Hans Christian Andersen, écrivain danois du XIXe siècle. Considéré comme le prix international le plus prestigieux dans le domaine de la littérature jeunesse, il récompense, tous les deux ans, un auteur (dès sa création) et un illustrateur (depuis 1966) qui ont apporté, par l’ensemble de leur œuvre, une contribution durable à la littérature pour enfants.





Née à Séoul en 1974, Lee Suzy est diplômée d’une licence en peinture occidentale à l’université nationale de Séoul en 1996 et d’une maîtrise en Book Art au Camberwell College of Arts, à Londres, en 2001. Dès la fin de ses études, elle s’est donné à la création d’albums jeunesse. Et elle s’est vite démarquée sur la scène internationale, notamment en Europe et aux Etats-Unis. D’ailleurs, elle était finaliste lors de l’édition 2016 du HCAA. Le mois dernier, son album « Summer » a remporté la « mention spéciale » dans la catégorie « fiction » au Bologna Ragazzi Awards, l’équivalent du « Prix Nobel des albums jeunesse ».





Si l’on en croit la Commission nationale de l’IBBY, Lee Suzy explore à merveille la réalité et le monde fantastique des enfants à partir de la matérialité du livre. Et elle continue à élargir le champ d’expression des albums illustrés en traitant des sujets universels tels que l’empathie entre l’Humain et les animaux. Le jury apprécie également le fait que l’auteure-dessinatrice confie souvent à une fille le rôle central de ses œuvres comme une exploratrice du monde.





L’album « Summer », publié l’année dernière, s’est inspiré de « L’été », extrait des « Quatre saisons » de Vivaldi ainsi que de la baignade estivale des enfants. Le QR code imprimé sur la couverture permet d’écouter cette célèbre musique classique ainsi que l’explication de l’auteure sur l’œuvre, tout en appréciant les dessins pleins de vivacité de son bouquin.