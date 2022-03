Entrée en vigueur de la loi-cadre sur la neutralité carbone

ⓒGetty Images Bank

Le gouvernement sud-coréen a entériné, mardi, la « loi-cadre sur la neutralité carbone et la croissance verte pour faire face au changement climatique ». Et celle-ci est en vigueur depuis hier. Ainsi, la Corée du Sud est devenue la 14e nation au monde à avoir légiféré pour cette grande cause.





La loi-cadre porte notamment sur les contributions déterminées au niveau national (CDN). Selon ses termes, le pays du Matin clair a pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 % d’ici 2030, par rapport au niveau de 2018, et de parvenir à la neutralité carbone en 2050. Le texte prévoit aussi la procédure d’exécution et les moyens de la politique pour atteindre les CDN. Le projet de loi a été adopté et promulgué le 26 septembre 2021. Durant six mois, de nouvelles normes de portée inférieure à ce texte ont été élaborées à l’initiative de la commission présidentielle pour une société « zéro carbone », en concertation avec les ministères concernés.





Selon la loi-cadre, le gouvernement doit établir, d’ici un an, le « plan-cadre national pour la neutralité carbone » à mettre en œuvre durant les deux prochaines décennies, et les collectivités locales, quant à elles, sont amenées à élaborer le leur pour les dix ans à venir.





Le texte prévoit également la création d’une « commission pour la neutralité carbone 2050 et la croissance verte » chargée de recueillir les opinions de différents horizons et de délibérer sur les principaux projets et politiques. Par ailleurs, l’exécutif mettra en place progressivement, à partir de septembre prochain, un nouveau dispositif consistant à évaluer l’impact sur le changement climatique par les activités grandes émettrices de GES. Il instaurera un système intégré de la gestion des données météorologique afin de perfectionner la veille et le pronostic sur le changement environnemental.





Le gouvernement mettra en place divers programmes pour assurer la transition vers une société « zéro carbone » : la gestion écoresponsable des entreprises, le développement des technologies non polluantes, la standardisation des industries et des technologies concernées, la création d’emplois verts, ou encore la fiscalité en faveur de l’engagement écologique. Par ailleurs, la Corée du Sud créera un « centre de soutien pour la transition juste ». Celui-ci aura pour mission d’aider les régions et les classes précaires qui risquent de subir des dégâts collatéraux dans le cadre de la restructuration industrielle vers la croissance verte.