Transition présidentielle : conflit entre le chef de l’Etat élu et sortant

Le président de la République Moon Jae-in et son successeur élu Yoon Suk-yeol ne se sont toujours pas rencontrés depuis l’annulation à la dernière minute de leur rendez-vous fixé initialement au 16 mars. Dans ce contexte, l’administration sortante et celle entrante s’opposent farouchement sur une série de dossiers.





Une tension palpable s’est fait déjà ressentir suite à l’initiative par le futur dirigeant de supprimer le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille. Et le conflit a éclaté autour du déplacement du siège de la présidence de la République. En fait, Moon Jae-in avait également promis de le délocaliser à Gwanghwamun lorsqu’il était candidat en 2017 mais il n’a pas pu tenir sa promesse pendant son mandat pour des raisons notamment sécuritaires. Quant à Yoon Suk-yeol, il a pointé du doigt la Cheongwadae comme étant le symbole du « présidentialisme monarchique » et il a tenu à le rendre accessible aux citoyens dès son investiture. Pour cela, il a décidé de transférer le bureau présidentiel au quartier général du ministère de la Défense dans l’arrondissement de Yongsan à Séoul. Une annonce faite dimanche. Dès le lendemain, la Cheongwadae y a mis un frein. Suite à une réunion interministérielle du Conseil de sécurité nationale (NSC), elle a déclaré lundi qu’un déplacement hâtif du siège présidentiel risquerait de créer un vide et une confusion sur le plan sécuritaire. Mais Yoon campe sur sa position quitte à commencer son mandat de chef de l’Etat au bureau de son comité de transition chargé de préparer la passation de pouvoir.