COVID-19 : le nombre cumulé d’infectés dépasse les 10 millions en Corée du Sud

La Corée du Sud est confrontée à sa plus grande flambée de cas de COVID-19, alors qu’elle s’était illustrée avec ses belles performances dans la lutte contre la pandémie jusqu’à l’année dernière. Selon les autorités sanitaires, le chiffre cumulé de contaminés a franchi mardi le seuil des 10 millions.





Entre 2020 et 2021, le nombre total d’infectés n’était que de 630 000. Cette année, il a connu une hausse explosive pour dépasser la barre du million le 6 février. Et il n’a fallu qu’un mois et demi pour franchir le seuil des 10 millions. Depuis le début de l’année, le pays a compté environ 9,3 millions de cas positifs supplémentaires, soit 94 % du chiffre total.





Cette situation a mis à mal la stratégie « tester-tracer-isoler ». Celle-ci ne faisait plus son effet. En conséquence, le gouvernement a fini par suspendre le passe vaccinal ainsi que l’obligation de tenir un cahier de rappel papier ou un outil numérique avec QR code dans les établissements à haute fréquentation.





Alors qu’est-ce qui a changé la donne ? Le variant Omicron en est la principale raison. Arrivé sur le sol sud-coréen vers fin 2021, il est devenu rapidement majoritaire pour déclencher une vague déferlante de l’épidémie. L’introduction des autotests a contribué aussi en partie à une forte hausse des cas détectés. Par ailleurs, certains pointent du doigt le dispositif « With Corona » ou « Vivre avec le COVID-19 » mis en place pour un retour progressif à la vie normale d’avant la pandémie. Ils jugeaient imprudent et prématuré d’alléger les mesures de distanciation sociale dès la fin de l’année dernière.





Certes, le mutant Omicron s’est révélé moins mortel que les autres. Mais le nombre d’infectés est tellement élevé que celui des cas graves et des décès a sensiblement progressé. Ainsi, le taux d’occupation des lits en soins intensifs frôle le seuil de tolérance tandis que les crématoriums et les funérariums se retrouvent très surchargés.





Jusqu’à présent, un sud-Coréen sur cinq a déjà attrapé le COVID-19 en Corée du Sud, soit 20 % des 50 millions d’habitants. Ce seuil correspond au pic de contamination observé dans plusieurs pays qui ont traversé une situation pandémique très grave. Les optimistes espèrent une inversion de la courbe pour bientôt. Mais la précaution est toujours de mise selon la plupart des experts.