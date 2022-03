Pourquoi il n’y a pas de successeur de Rain ou de Seven ?

ⓒ YONHAP News

Le milieu de la k-pop soutenu par une communauté de fans grandissante a connu une croissance explosive. Pendant que les groupes d’idoles séduisent le public international proposant divers genres et différents concepts, les solistes masculins se font quant à eux de plus en plus rares.





Au début des années 2000, trois figures ont dominé le monde de la k-pop : Rain, Psy et Seven, qui ont débuté respectivement en 1998, en 2001 et en 2003. L’un de leurs points communs est qu’ils ont joui d’une énorme popularité à travers le pays tout comptant sur des fans très fidèles venant de milieux variés.





Aujourd’hui, la situation est toute autre. Plusieurs chanteurs lancent leur carrière en solo après avoir débuté au sein d’un groupe. Dans la plupart des cas, ils mènent à la fois leurs activités individuelles et collectives. Les exemples sont nombreux comme Tae-min, membre de SHINee, Kai appartenant à EXO ainsi que Kang Daniel, Park Ji-hoon et Ha Sung-woon, tous issus de Wanna One.





La popularité des groupes d’idoles sud-coréens est telle qu’on parle de l’âge d’or de la k-pop. Pourtant, il est difficile de trouver un véritable successeur de Rain ou de Seven. On peut donc dire que le temps où les chanteurs solo gagnaient le cœur du public uniquement à travers leurs musiques et performances est révolu.