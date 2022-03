La version masculine de LOONA sera lancée en 2023

Le label BlockBerry Creative vient de poster une annonce sur ses réseaux sociaux pour donner naissance l’an prochain à la version masculine de LOONA, ayant débuté en août 2018. Il s’agira donc de son premier boys band. Dans ce cadre, il organisera une audition internationale afin de dénicher de nouveaux talents à travers le monde.





Sur la photo en noir et blanc affichée le 15 mars, on peut lire « Nous recherchons des garçons qui rejoindront notre grand voyage à travers la mer silencieuse ». Bien que le label n'ait pas révélé les détails sur l’audition, le titre « Boy of the Month », à savoir « le garçon du mois » laisse entendre qu'il suivra le même processus que celui utilisé pour former LOONA.





Sachez que ce dernier composé de 12 filles, a été composé à l’issue d’un long projet qui consistait à dévoiler chaque mois une nouvelle membre du girls band et à sortir un single en solo par la membre révélée.