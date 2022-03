Suho, membre d’EXO fera son retour en tant que soliste

ⓒ YONHAP News

Suho, qui vient de terminer son service militaire, publiera le 4 avril prochain son deuxième mini-album baptisé « Grey Suit », composé de six morceaux.





Pour rappel, le vocalise du boys band a lancé sa carrière solo en mars 2020 avec son premier disque « Self-Portrait » qui est arrivé à la première place du classement d’iTunes Top Album Chart dans 53 pays.





Deux mois après, il est parti servir sous les drapeaux et ainsi devenu le troisième membre d’EXO ayant rempli son obligation militaire après XIUMIN et D.O. Le retour de Suho qui est également reconnu comme acteur de cinéma et de comédie musicale, est très attendu au-delà des frontières sud-coréennes.