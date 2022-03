Baekhyun est élu meilleur vocaliste de groupe d’idole

ⓒ SM Entertainment

D’habitude, un groupe d’idoles est composé de plusieurs membres qui occupent chacun une position précise : chant, danse, et aspect visuel, entre autres. Parmi les membres qui assurent le chant au sein d’un groupe que ce soit masculin ou féminin, qui sera le meilleur ou la meilleure ?





D’après une enquête menée du 24 février au 10 mars par le site web « My Loved Idol », c’est Baekhyun qui est élu meilleur vocaliste principal. Dans ce sondage auquel ont participé environ 230 000 internautes, le membre du boys band EXO a obtenu près de 77 000 votes, juste devant Jungkook de BTS, qui a reçu 74 000 votes.





La troisième place est attribuée à Jihyo, leader de TWICE qui a récemment terminé avec succès sa tournée dans cinq villes américaines dont New York. Arrivent ensuite D.O. et Chen qui font partie d’EXO. Ainsi, les trois membres du groupe masculin figurent tous dans le top 5 du classement des meilleurs vocalistes.