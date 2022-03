« HORN», l’album spécial d’Apink (2)

Apink a sorti le 14 février son album spécial « HORN » composé de 11 morceaux. Le groupe a débuté le 19 avril 2011 avec sept jeunes filles. Depuis le départ de Hong Yoo-kyung en avril 2013, le groupe compte six membres dont la leader Cho-rong.





Dans un milieu où la carrière des girls bands ne dépasse pas sept ans, Apink fait partie des rares qui poursuivent leurs activités parmi les groupes lancés au début des années 2010. Même si Son Na-eun, ayant débuté sa carrière d’actrice en 2012, a quitté son agence pour signer un contrat avec YG Entertainment, elle reste tout de même une membre d’Apink. Jung Eun-ji mène une carrière solo depuis avril 2016, et son premier mini-album « Dream » représenté par « Hopefully sky ». La vocaliste phare est aussi reconnue comme actrice.





Comptant plusieurs hits comme « Mr. Chu », « NoNoNo » et « Dumhdurum », Apink est considéré comme un groupe exemplaire par de nombreux jeunes groupes d’idole. L’album spécial « HORN » ayant intégré le top 3 du classement d’iTunes Top Album Chart dans 12 pays, prouve une fois de plus qu’Apink est un girls band incontournable plus de dix ans après ses débuts.