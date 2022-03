Chine : le nombre de mariages atteint son plus bas niveau

ⓒ Getty Images Bank

La Chine a célébré le moins de mariages dans son histoire l’année dernière. En 2021, 7,6 millions de couples se sont mariés, soit le niveau le plus bas depuis le début des statistiques en 1986. Après avoir atteint son pic en 2013, le chiffre a presque diminué de moitié en moins de dix ans. Un phénomène qui inquiète l’empire du Milieu d’autant que moins de mariages signifie moins de naissances.





Les raisons sont complexes. Tout d’abord, la politique de l’enfant unique qui a duré pendant plus de 40 ans avant d’être abolie l’an dernier a fait plonger le nombre de nouveau-nés, donc la population des jeunes d’aujourd’hui, tout en déséquilibrant le sex-ratio.





De plus, avec l’augmentation de la scolarisation des filles et du nombre des femmes actives, l’âge au premier mariage a été retardé, et la perception sur l’union a évolué. Sans parler des problèmes sociaux comme la difficulté de trouver un emploi, la montée des prix immobiliers ainsi que les lourdes charges liées à l’éducation privée.