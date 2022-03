Théâtre : « Les Meubles »

La pièce de théâtre « The Gagu » ou « Les Meubles » est actuellement jouée au Théâtre Haeorm, situé dans le quartier Daehangno à Séoul.





L’histoire se déroule dans un atelier de bricolage « Do It Yourself » ou « DIY ». Parmi les habitués de ce lieu, il y a Hyeon-gyeong, la mère d'un enfant de dix ans, Bok-hee, une femme indépendante qui envisage sérieusement le divorce, et So-min, une dépressive sous traitement. Les trois femmes fabriquent des meubles qui revêtent un sens particulier pour chacune d’entre elles : un lit, une coiffeuse et une chaise, mais partagent également leurs soucis et leurs difficultés de la vie dans cet atelier qui est un refuge et un havre de paix unique pour elles.





Ecrite et mise en scène par l’acteur et dramaturge Kim Hak-sun, cette pièce restera à l’affiche jusqu’au 12 juin.





