Exposition de photographies : « La Carte n’est pas le territoire »

Une exposition de photographies, intitulée « La Carte n’est pas le territoire », se tient du 8 janvier au 17 avril au Musée GoEun de la Photographie à Busan.





Il s’agit d’une exposition collective qui réunit les travaux de six photographes de l’agence française MYOP : Guillaume Binet, Pierre Hybre, Stéphane Lagoutte, Alain Keler, Julien Pebrel et Ed Alcock. Fondée en 2005, l’agence MYOP est spécialisée dans la photographie documentaire et compte aujourd’hui vingt auteurs.





L’expression « La Carte n’est pas le territoire » vient du philosophe des années 1930, Alfred Korzybski, qui voulait rappeler par-là la distinction entre la réalité et sa représentation. Une distinction dont les artistes exposants ont fait leur leitmotiv.





Date : du 8 janvier au 17 avril 2022

Lieu : Musée GoEun de la Photographie à Busan