La politique forestière en Corée du Nord

Au nord du 38e parallèle, les forêts n’ont pour ainsi dire jamais été associées à la protection de l'environnement, mais ont plutôt été considérées comme un moyen d'exploiter le bois et de gagner des devises étrangères. Depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un néanmoins, cette situation s’est inversée et le pays a épousé les principes d’une politique plus respectueuse des espaces boisés, qu’il s'est attaché à restaurer.





« La politique forestière du régime nord-coréen s’inscrit dans le cadre d’un objectif stratégique d'édification du pouvoir socialiste. En d'autres termes, le reboisement n’a pas pour seul but de restaurer les forêts, mais représente une stratégie d'utilisation des ressources forestières pour le développement économique et de prévention des catastrophes naturelles pour la protection de l'environnement », explique la professeure Oh Sam-eon, chercheuse à l'Institut national des sciences forestières.





Les forêts ont été gravement appauvries sur l'ensemble de la péninsule coréenne pendant la période coloniale japonaise, entre 1910 et 1945. De 1945 à 2020, le volume de bois sur pied de la Corée du Sud, c’est-à-dire d’arbres vivants, a été multiplié par 14, tandis que celui du Nord n'a été multiplié que par 2,9. Cette différence tient notamment au fait que Séoul a mené avec succès une politique de reforestation dans les années 1970, alors que Pyongyang s'est concentré sur la production de bois jusqu’aux années 1980, entraînant une destruction massive des zones boisées. Ce processus de déforestation s'est en outre accéléré dans les années 1990, pendant la période de difficultés économiques connue sous le nom de « Marche ardue ».