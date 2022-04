[Rediffusion] Delitoon, le Webtoon coréen à la française

Tout au long du mois de mars, le 9e art était à l’honneur dans Séoulscope. Et pour bien clore le bal, nous vous proposons ce soir de rencontrer Didier Borg qui dirige Delitoon, le leader sur le marché du webtoon en France. Cet entretien a été pour la première fois diffusé sur nos ondes le 15 mars 2019.





ⓒ Crédit : Delitoon

Le Webtoon, c'est tout simplement la combinaison des mots « web » et « toon », l'abréviation de « cartoon ». Ce dernier peut donc être défini comme une sorte de numérisation de bande-dessinée accessible par les lecteurs depuis un mobile ou un ordinateur. Les histoires se lisent en scrollant verticalement les pages.





En 2019, en Corée du Sud, des dizaines de plateformes existaient avec plus de 9 500 contenus disponibles (contre 2 167 en 2014), plus de 1 700 auteurs et des dizaines de millions de lecteurs chaque mois. Entre 2013 et 2017, le marché sud-coréen du Webtoon a presque quintuplé, passant de 150 à 724 milliards de wons, soit environ 540 millions d'euros.





ⓒ Crédit : Delitoon

Didier Borg est le fondateur en 2015 de Wosmu qui porte Delitoon (www.delitoon.com), une plateforme française de Webtoon. Disponible sur smartphone via son application depuis 2017, cette société offre au lectorat français des bande-dessinées numérisées sud-coréennes traduites dans la langue de Molière. De passage à Séoul au printemps 2019, nous l’avons rencontré entre deux rendez-vous d'affaires.