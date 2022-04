LUCY (Band)

Membres : Shin Ye-chan, Choi Sang-yeop, Cho Won-sang et Shin Gwang-il

Début : 2019





Lucy est un groupe composé de quatre garçons, à savoir le violoniste Shin Ye-chan, le chanteur et guitariste Choi Sang-yeop, le bassiste Cho Won-sang et le chanteur et batteur Shin Gwang-il. Il a été formé en 2019 lors de l'émission de découverte de talents musicaux intitulée « Superband » diffusée sur la chaîne JTBC, où il a terminé à la deuxième place.





En mai 2020, la bande a sorti son premier single album « Dear » incluant la chanson « Flowering ». Trois mois plus tard, elle a dévoilé un mini-album « Panorama » avec la chanson titre « Jogging ». En juin 2021, après la sortie de son quatrième single album baptisé « I Got U », elle a donné ses premiers concerts à guichets fermés.





Apprécié pour sa musique fraîche et douce, le groupe a également prêté ses talents aux bandes originales de nombreuses séries télévisées, dont notamment « Zombie Detective » et « Moonshine » de KBS2.





Lucy est nommé d'après un chien qui vivait dans le studio où le groupe travaillait durant l'émission « Superband ». Ce nom qui vient du mot latin « lux » signifie « lumière ».





Discographie

Dear (single album, mai 2020)

Panorama (mini-album, août 2020)

I Got U (single album, juin 2021)

Blue (mini-album, décembre 2021)