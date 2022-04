Membres : Byeollu Ji, Kim Jung-min, Kang Chang-mo, Simon Dominic, Lee Dong-hwi, Lee Sang-yi, Wonstein et Parc Jae-jung

Début : 2021





MSG Wannabe est un supergroupe sud-coréen éphémère composé de huit membres dont certains sont des chanteurs et d’autres, des acteurs, mais qui ont tous des qualités vocales remarquables : Byeollu Ji (Ji Seok-jin), Kim Jung-min (Kim Jung-su), Kang Chang-mo, Simon Dominic (Jung Ki-suck), Lee Dong-hwi, Lee Sang-yi, Wonstein et Parc Jae-jung. La bande a été formée en mars 2021 lors de l’émission de divertissement de la chaîne MBC, « Hangout with Yoo », animée par Yoo Jae-suk.





Le nom du groupe fait référence au trio sud-coréen SG Wannabe qui a connu un grand succès au début des années 2000 et dont le nom est, à son tour, un hommage au duo américain de folk rock, Simon & Garfunkel.





En mai 2021, la bande a fait ses débuts avec une compilation comportant trois titres qu’elle a interprétés au cours de l’émission. Le mois suivant, elle a sorti son premier album officiel avec huit morceaux. La chanson titre, « Foolish Love », a atteint la première place du classement Melon en une journée après sa sortie. Lors des Melon Music Awards 2021, le boys band a remporté le Best Project Music Award.





En février 2022, MSG Wannabe est revenu avec une ballade « Do you want to hear » qui s’est hissée dès sa sortie en tête des principaux sites de musique dont Genie et Bugs.





Discographie

MSG Wannabe Top 8 Performance Songs (mini-album, mai 2021)

MSG Wannabe Special Album (mini-album, juin 2021)

I Love You (single, juillet 2021)

Do you want to hear (single, février 2022)