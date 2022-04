SsangYong Motor : le projet de rachat tombe à l’eau

ⓒYONHAP News

SsangYong Motor a annoncé officiellement, lundi, une résiliation automatique de l’accord de son rachat conclu avec Edison Motors qui n’a pas déposé le montant nécessaire en temps voulu. Dès le lendemain, le tribunal des faillites a décidé d’annuler le plan de redressement en question.





Le fabricant sud-coréen de bus électriques, Edison Motors, a formé un consortium notamment avec le fonds d’investissement privé KCGI pour acquérir SsangYong Motor. Sa petite taille faisait déjà douter de sa capacité de relever le défi. Certains disaient : « Une crevette tente d’avaler une baleine ». Et cette crainte s’est confirmée. En janvier dernier, l’association dirigée par Edison Motors a signé un contrat solennel pour la reprise de SsangYong Motor pour 304,9 milliards de wons, soit 226 millions d’euros. Elle devait payer le montant restant de 274,3 milliards de wons, soit 203 millions d’euros, avant les cinq jours ouvrables précédant la réunion des parties concernées prévue le 1er avril, à savoir jusqu’au 25 mars. Et finalement elle n’a pas réussi à honorer cette promesse.





Fondée en 1954, SsangYong Motor s’est imposé comme un constructeur spécialiste de SUV. Mais la firme a connu quelques déboires notamment depuis la crise financière asiatique de 1997. Elle a été reprise par l’entreprise chinoise SAIC en 2004, mais cette dernière n’a pas investi dans sa filiale sud-coréenne en se contentant de lui dérober des technologies, ce qui a provoqué un conflit social. En 2010, la société a été rachetée par le groupe indien Mahindra, mais celui-ci n’a pas réussi à renflouer suffisamment les caisses.





SsangYong Motor tâchera de trouver un nouveau repreneur. Mais ce n’est pas gagné d’avance. En effet, sa valeur liquidative a été estimée plus élevée que sa valeur établie sur l’hypothèse de continuité d’exploitation, à savoir 982 milliards de wons contre 620 milliards de wons. SsangYong Motor souligne que sa situation s’est améliorée sensiblement depuis un an et se montre confiant. Le constructeur automobile mise sur le succès de « J100 », son nouveau SUV électrique de taille moyenne qui sortira en juin prochain, pour renverser la vapeur. S’il ne réussit pas son pari, cela provoquera un effet de domino : environ 400 de ses sous-traitants risquent de faire faillite. Donc, certains évoquent la possibilité d’injecter des fonds publics pour sauver la compagnie. Cependant, cette hypothèse n’est pas sûre car le président élu Yoon Suk-yeol est un partisan du libéralisme économique.





SsangYong Motor est amené à présenter un nouveau plan de redressement jusqu’au 1er mai et à trouver un repreneur jusqu’au 15 octobre pour valider son plan.