Rencontre entre le président Moon et son successeur Yoon Suk-yeol à la Cheongwadae

Après quelques péripéties, le chef de l’Etat Moon Jae-in a reçu, lundi, Yoon Suk-yeol, qui lui succédera le 10 mai, pour un dîner à la Cheongwadae. Cette rencontre est intervenue 19 jours après l’élection présidentielle du 9 mars, soit la plus tardive pour un premier rendez-vous entre les présidents sortant et élu, mais elle a duré 171 minutes, soit la plus longue en la matière.





Pour rappel, les deux hommes devaient se rencontrer le 16 mars, mais leur entrevue a été annulée seulement quatre heures avant leur déjeuner prévu. A en croire les observateurs, des désaccords ont éclaté sur plusieurs dossiers d’actualité, ce qui a entraîné cette décision soudaine. Depuis, les deux camps se sont livrés à de véritables joutes verbales notamment concernant le déplacement du siège de la présidence de la République et la nomination d’un candidat au poste de gouverneur de la Banque de Corée (BOK).





Cette situation a laissé penser à un conflit exacerbé entre l’administration sortante et celle entrante, qui risque de perturber jusqu’à la passation de pouvoir. Suite aux vives critiques, les deux parties se sont activées pour programmer au plus vite l’entrevue tant attendue. En effet, l’une aurait pu être accusé de ne pas accepter les résultats de la présidentielle et l’autre de trahir sa promesse sur la gouvernance concertée.





Moon et Yoon se sont finalement entretenus lundi, accompagnés de leur chef de cabinet respectif Yoo Young-min et Jang Je-won. Selon ce dernier, ils ont discuté « à cœur ouvert » dans une ambiance conviviale et respectueuse. Le locataire de la Maison bleue a fait savoir à son hôte que le transfert du siège de la présidence tient entièrement à la volonté de la prochaine administration. Et d’ajouter qu’il apporterait sa coopération en examinant attentivement le budget nécessaire une fois le projet du déplacement concrétisé. Mais sans s’engager davantage. Ils étaient sur la même longueur d’ondes concernant la nécessité d’un additif au budget de 50 000 milliards de wons, soit 37,2 milliards d’euros, destiné notamment au dédommagement des petits commerçants frappés par le COVID-19, toutefois sans préciser quand il sera adopté. Et ils sont convenus d’assurer sans aucune faute la transition en termes de sécurité nationale. Par contre, ils ont préféré laisser passer sous silence la réforme de l’organisation gouvernementale et une éventuelle grâce présidentielle de leur prédécesseur emprisonné, Lee Myung-bak.





Cette rencontre permettrait-elle de balayer leur querelle ? Pas sûr. Quelques étincelles pourraient la faire repartir de plus belle.