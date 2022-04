Qui est Yoon Suk-yeol le 20e président sud-coréen ?

ⓒ YONHAP News

En mai prochain le nouveau président de la République de Corée prendra ses fonctions. Élu de justesse à 48,56 % des voix contre 47,83 % pour Lee Jae-myung du Minjoo, dans une élection qui a passionné le pays comme le montre les plus de 77 % du taux de participation.





ⓒ YONHAP News

Yoon a une vraie réputation d’incorruptible qu’il mérite plutôt bien. N’hésitant pas à défier les protégés du pouvoir en place, il a même arrêté, en 1999, le sous-commissaire Park Hui-won, impliqué dans une affaire de corruption malgré les fortes objections des bureaucrates du cabinet Kim Dae-jung, le président de l’époque. En 2008, il a travaillé pour l'équipe d'avocats indépendants résolvant l’affaire de l’entreprise BBK concernant les détournements de fonds et la manipulation du cours des actions dans laquelle l’ancien chef de l’Etat Lee Myung-bak était mêlé jusqu’au cou.





ⓒ YONHAP News

Concernant ses promesses électorales et ses principaux arguments. Il y a bien sûr, comme tout bon conservateur, le duel de bras de fer avec la Corée du Nord, proposant de renforcer l’alliance Séoul-Washington et de déployer au plus tôt un bouclier antimissile mobile nommé « Dôme de fer ». Cependant impossible d’aborder la question nord-coréenne sans parler de la Chine. Le volume des échanges de la Corée du Sud avec l’empire du Milieu atteint plus de 300 milliards de dollars par an, ce qui équivaut à son volume d'échanges avec les États-Unis, le Japon et l'Europe, tout ça réuni ! Le président sud-coréen devra donc équilibrer les relations avec les États-Unis et la Chine pour la sécurité et les intérêts économiques du pays du Matin clair.





ⓒ YONHAP News

Yoon est un personnage haut en couleur, surnommé par certains « Monsieur une gaffe par jour » ou le « Trump coréen », il est connu pour son franc-parler et ses sorties polémiques, notamment sur les questions de féminisme.