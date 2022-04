Les ruelles des cordonniers de Séoul

Qui ne rêve pas de trouver chaussure à son pied ? A Séoul, les artisans y travaillent depuis des dizaines d’années. Le domaine de la cordonnerie en Corée du Sud se lie à l'histoire du pays. De l'occupation japonaise à la guerre de Corée jusqu’à l’arrivée des troupes américaines. On distingue deux de ces rues spécialisées dans la chaussure. Une qui appartient au passé, celle de Yeomcheon, dans le quartier qui entoure la gare de Séoul. Puis une autre à l'est de la ville, à Songsu, symbole d’un renouveau et d’expansion pour les professionnels du métier.





ⓒ KBS

Bien sûr, quand on parle de commerces de souliers, il ne s’agit pas uniquement de rangées de magasins comme on aurait pu trouver par exemple sur l’avenue du mariage. Là, c’est une vraie industrie qui est installée. De la fabrication jusqu’à la vente et à l’exportation, toutes les chaînes de la production sont représentées. De plus, dans l’effort de faire vivre le quartier mais aussi celui de populariser l’artisanat, la promotion du métier va bon train. Idoles et compagnies sont au front pour redorer le blason des cordonniers et vanter les mérites des chaussures faites a la main. Si un jour vous passez par Seoul, qui sait, pourquoi ne pas vous faire une paire afin de ramener un souvenir atypique ?





ⓒ KBS, Elody Stanislas