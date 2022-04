« Be Together », 3e opus officiel de BTOB (1)

BTOB a débuté en mars 2012 avec sept membres : Eun-kwang son leader, Hyun-sik, Sung-jae, Min-hyuk, Chang-sub, Peniel et Il-hoon. Il s’agit du boys band formé par le label Cube Entertainment, plus de deux ans et demi après le lancement de Beast aujourd’hui rebaptisé Highlight. Le groupe compte aujourd’hui six membres car le rappeur Il-hoon l’a quitté en 2020 suite à son procès pour consommation de stupéfiants.





Célébrant cette année le 10e anniversaire de ses débuts, BTOB a publié le 21 février son troisième album studio « Be Together », composé de 13 morceaux. Ainsi, le boys band met fin à quatre années d’absence due aux services militaires effectués successivement par l’ensemble de ses membres sauf l’Américain Peniel d’origine sud-coréenne.





BTOB, l’un des principaux boys band de la 3e génération de la k-pop avec SHINee et Highlight, est arrivé à la 2e place du classement des groupes masculins les mieux reconnus pour le mois de mars derrière BTS. Avec une carrière collective longue de dix années, le groupe reste toujours populaire et actif comme le prouve son dernier album « Be Together ».