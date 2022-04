ReBorn : Big Mama lance sa tournée nationale à Séoul

Date : les 23 et 24 avril 2022

Lieu : parc olympique à Séoul





Big Mama est de retour pour sa nouvelle tournée nationale baptisée « ReBorn ». Dans ce cadre, le quartette féminin ayant débuté en 2003 avec son premier album « Like The Bible » se produira en concert les 23 et 24 avril au parc olympique à Séoul.





Sachez que le groupe de vocalistes lancé par YG Entertainment a été dissout en 2011 après huit ans d’activité avant de se réunir pour sortir le single « One Day More » en juin 2021. Depuis, Big Mama poursuit à nouveau sa carrière collective en sortant le 10 février dernier son 6e album studio « Born » composé de 10 magnifiques morceaux.