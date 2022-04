Singles : NELL donnera une série de concerts

Date : du 22 avril au 8 mai 2022

Lieu : Universal Arts Center à Séoul





NELL se produira en concert du 22 avril au 8 mai à l’Universal Arts Center situé dans la capitale sud-coréenne. Le quartette masculin ayant débuté en 2001 avec « Reflection of » montera sur scène les vendredis, samedis et dimanches et prévoit ainsi un total de neuf spectacles durant cette période.





Afin de rendre cette rencontre avec le public spéciale, le groupe propose à ses fans d’envoyer des anecdotes liées à ses chansons. Les admirateurs qui sont retenus recevront des cadeaux préparés par quatre musiciens. Et leurs souvenirs seront partagés durant le concert organisé après deux ans d’absence.