Face à la flambée du COVID-19, Shanghai surveille les habitants avec des hélicoptères

La Chine affronte la pire vague de COVID-19 depuis 2020. D’après l’agence de presse Chine nouvelle, le nombre d'infections recensées vendredi dernier a bondi à 90 875. Près de 65 % d’entre elles ont été dépistées à Shanghai, la plus grande ville du pays.





Face à cette flambée épidémique jamais vue, la municipalité a confiné la ville entière. Depuis le 28 mars et jusqu’à demain, tous les transports en commun sont suspendus et les habitants doivent rester à domicile. Les autorités locales ont même mobilisé des hélicoptères pour patrouiller les rues. Par ailleurs, elles comptent exempter les PME et les petits commerçants installés dans les bâtiments publics de trois mois de loyer.





La prolongation du confinement dans ce hub financier chinois risque de porter un coup dur à l’empire du Milieu, voire à l’économie mondiale.