La comédie musicale « Amande » est jouée du 2 avril au 1er mai au Coex Artium, dans le sud de Séoul.





Il s’agit de l’adaptation du best-seller éponyme de la romancière sud-coréenne Sohn Won-pyung. Ce roman a été vendu à plus de 900 000 exemplaires en Corée du Sud et traduit dans 20 pays.





Yun-jae est un garçon qui souffre d’alexithymie qui consiste en une incapacité à identifier et à exprimer ses sentiments. Il vit avec sa mère et sa grande mère. Un jour, il perd ses êtres chers dans une tragédie. En surmontant les épreuves de la vie, il apprend les émotions et commence à se rapprocher des autres.





Date : du 2 avril au 1er mai 2022

Lieu : Coex Artium à Séoul