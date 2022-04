Le Théâtre Sanwoolim, situé dans le quartier de Hongdae à Séoul, présente la pièce de théâtre « Ensemble » du 7 avril au 8 mai.





Ecrite par le dramaturge italien Fabio Marra, cette pièce parle de famille, d’amour et de différence en mettant en scène l’histoire d’Isabella, de sa fille Sandra et de son fils handicapé Miquélé.





Créé en 2015 au Festival OFF d’Avignon, ce spectacle a été présenté pour la première fois en Corée du Sud en 2019 au Théâtre Sanwoolim à l’occasion de son 50e anniversaire.





Pour ces nouvelles représentations mises en scène par Shim Jae-chan, on retrouvera Jung Kyung-soon, Yoo Seung-lak et Bae Bo-ram respectivement dans le rôle d’Isabella, de Miquélé et de Sandra.





Date : du 7 avril au 8 mai 2022

Lieu : Théâtre Sanwoolim à Séoul