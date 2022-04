Plats de remerciement (I)

ⓒ KBS

Il y a des gens qui se sentent particulièrement heureux de vivre en partageant leur talent avec des personnes dans le besoin. Ce sont ceux et celles qui sont considérés comme la « lumière » indispensable de la société dans laquelle nous vivons.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous invite à rencontrer ces anges et les plats qui les consolent et récompensent.





Notre première destination cette semaine est le comté d’Uiseong dans la province de Gyeongsang du Nord. M. Park et son épouse rendent visite dans des quartiers reculés de la région pour fournir un service de coupe de cheveux. En effet, le sexagénaire qui travaille en tant que coiffeur dans une escadre de combat s’est lancé dans le bénévolat depuis une dizaine d’années pour partager son talent avec des personnes marginalisées. Souvent, il ouvre un petit salon de coiffure temporaire au sein des maisons communales, mais se déplace en personne pour ceux qui ont des difficultés physiques.

Aujourd’hui, il est invité par des personnes âgées du village Gaeum avec lesquelles il maintient d’anciens liens particuliers. Ces vieux amis ont souhaité exprimer leurs remerciements à leur coiffeur en le régalant des plats à base de la spécialité régionale, l’ail, censé être un ingrédient fortifiant.





Sous la direction de Mme Jang qui est la chef des femmes du village, on prépare divers menus avec beaucoup de soin. Tout d’abord, le « maneul galbitang ». Dans une grande chaudière, on fait cuire une côte de bœuf et des gousses d’ail jusqu’à ce que la viande devienne bien tendre. On garnit ce ragoût limpide de jujubes et de champignons pour le rendre plus nutritif et appétissant. Ensuite, on prépare le « maneuljjimdak » comme menu principal. On assaisonne le poulet coupé en morceaux, divers légumes de manière douce à base de sauce soja puis y ajoute le piment coréen « cheongnyanggochu », particulièrement piquant, et enfin l’ail local qui forment ensemble un mariage nutritif extraordinaire. Ce plat ouvre l’appétit des adultes comme des enfants. À ne pas manquer le « daburangjuk ». Cette soupe de riz et de pâte de farine déchirée à la main trempés dans le bouillon infusé d’anchois séchés et d’ail est une spécialité de la région de Gyeongsang du Nord. En profitant de cette rencontre délicieuse remplie de récoltes du quartier, les villageois partagent de bons moments avec leur coiffeur.





Déplaçons-nous à Chuncheon dans la province de Gangwon. Ici, une équipe bénévole féminine a décidé de préparer un repas pour les sapeurs-pompiers qui travaillent jour et nuit pour garantir la sécurité des citoyens, notamment face à la pandémie. Tout d’abord, le « haemultang ». On fait cuire le bouillon à base de pâte de piment rouge « gochujang » et de soja fermenté « doenjang » avant d’y tremper divers fruits de mer dont des crabes, des crevettes et des coquillages ainsi que divers légumes. Ensuite, le fameux « tteokbokki ». Pour cuire ce plat de rue représentatif du pays du Matin clair, on commence par préparer la sauce rouge douce et pimentée à base de poudre et pâte de piment rouge, de sucre et de poivre. On fait cuire les pâtes de riz moelleuses et divers autres ingrédients dont les boulettes de poisson, le chou et les œufs durs. Ce n’est pas tout. En tant que plats d’accompagnement, l’équipe propose le « gochujangdakgalbi », le poulet assaisonné au piment rouge garni de divers légumes, et le « nakjiboggeum », les poulpes et différents légumes préparés de manière pimentée. Devant tous ces plats concoctés soigneusement par les bénévoles en guise de remerciement, les sapeurs-pompiers se disent bien récompensés. Ils reprennent de l’énergie avec ces plats fortifiants avant de se dépêcher sur le terrain.





Notre voyage à la recherche des plats réchauffant le corps et l’âme se poursuit la semaine prochaine !