Jang Cheol-soo : l'héritier de Kim Ki-duk ?

Le réalisateur Jang Cheol-soo a encore une fois frappé fort avec son adaptation réussie de « Serve the People », film érotico-politique comme on en voit rarement dans la péninsule coréenne. Il faut dire que c'est une œuvre au noir, concoctée en marge des blockbusters locaux. Mais Jang Cheol-soo sait de quoi il parle car il n'en est pas à sa première œuvre surprenante depuis ses débuts comme assistant du célèbre Kim Ki-duk. C'est ce que nous allons voir.





* Assistant de Kim Ki-duk

Diplômé en arts visuels de l'université Hongik, Jang Cheol-soo a débuté sa carrière en tant qu'assistant du célèbre Kim Ki-duk. On le retrouve notamment sur les génériques de « Coast Guard », « Printemps, été, automne, hiver... et printemps » et sur « Samaritan Girl ». Jang Cheol-soo est reconnaissant envers son mentor. Il lui a appris à se métamorphoser pour dépasser des conditions de tournage et de financement très difficiles. Kim Ki-duk lui a aussi probablement donné le goût des projets de films risqués et à contre-courant du tout venant de la production. Il commence donc par un court-métrage « Escalator to Heaven » qui sera remarqué au festival de Bucheon en 2006. Un couple loue un restaurant entier pour célébrer un événement à la limite du fantastique. Ce premier film court ne laissait pourtant pas prévoir que le cinéaste allait faire son premier long-métrage dans le genre du film d'horreur.





* Bedevilled

En 2010, le réalisateur se lance dans le film d'horreur, un genre qui commence à revenir sur le devant de la scène à l'époque. « Bedevilled » aussi connu sous le titre de « Blood Island » raconte l'histoire d'une femme de Séoul qui veut prendre le large en se réfugiant chez une amie d'enfance sur une petite île perdue. Là, elle se rend compte que son amie est réduite en esclavage, abusée mentalement et physiquement par les autres résidents de l'île. Le film bascule ensuite dans l'horreur d'une histoire de vengeance à la limite du gore. Jang Cheol-soo raconte comment il a du lutter avec ses financeurs même si le budget n'était que de 500 000 dollars. Ils voulaient refaire le montage du film tandis que le cinéaste insistait pour garder le film en deux parties distinctes pour que l'horreur intervienne de manière inattendue. Le remontage du film fut évité quand le cinéaste transmis secrètement son premier montage à la sélection de la Semaine de la Critique du festival de Cannes. Le film fut sélectionné et les financeurs ne purent plus modifier le montage. « Bedevilled » fut un succès critique, passa dans de nombreux festivals internationaux et fut raisonnablement rentable localement avec près de 200 000 entrées. La carrière de Jang Cheol-soo était lancée.





* Secretly, Greatly

En 2013, le réalisateur se voit proposer l'adaptation d'un web-toon à succès « Convertness » signé Hun. Le changement de registre pour le réalisateur surprend ses fans de la première heure. En effet, le film est surtout une comédie adolescente même si basée sur un contexte d'espionnage entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Des espions dormants nord-coréens se sont adaptés à la vie sudiste. Quand un jour, ils reçoivent l'ordre de se suicider ou d'être éliminés par un super tueur. Bref, le succès vient surtout de la présence au casting de Kim Soo-hyun, idole des jeunes filles à l'époque, qui deviendra par la suite un stakhanoviste des dramas de télévision. Ce qui surprend malgré tout, c'est que sans tenir compte du succès énorme au box-office du film avec près de 7 millions d'entrées, Jang Cheol-soo ne rempile pas immédiatement pour la compagnie Showbox ou une quelconque grosse production. Il apparaît pourtant, dès 2013, que Jang cherche à tourner des films dans des contextes politiques, surtout la Corée du Nord. Le chemin sera long et passera, pour lui, par la Chine.









* Serve the People et l'orientation chinoise

L'inspiration politique de Jang Cheol-soo n'est pas sans rappeler la nouvelle orientation de son mentor, Kim Ki-duk, à partir de 2010. Citons « Secret Reunion », Poongsan », « Red Family » ou encore son chef d'oeuvre de l'époque « The Net » en 2016. Tous ces films tournent autour de la question politique avec la Corée du Nord en ligne de mire. Jang va de son côté s'orienter vers la Chine en y tournant « Murder at Honeymoon » en 2016 avec la belle Zhang Jingchu. En Corée, il tourne un épisode de la série de science-fiction « SF8 » en 2020. Et il va finalement revenir au premier plan en trouvant le roman idéal pour porter à l'écran ses réflexions politiques. En 2005, sort « Serve the people » roman sulfureux du chinois Yan Lianke. Le livre fait scandale et est finalement interdit dans l'empire du Milieu. C'est du pain béni pour Jang Cheol-soo qui décide de se lancer dans l'adaptation pour la très discrète production Joy and Cinema, donc en marge de l'industrie locale. Le film est sabré par la presse locale, mais il fait un score raisonnable pour un film indépendant au box-office et il est promis à de nombreux festivals dans le monde. Bref, Jang Cheol-soo n'a pas encore fini de nous surprendre.