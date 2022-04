« Comment pêcher joyeusement sur Mars » de Joh Hyun - Ⅱ

ⓒ Getty Images Bank

Après avoir appris qu’il allait pleuvoir le week-end, le protagoniste, Kim, part pour une session de pêche de nuit sur une île de la côte sud, où il rencontre un autre pêcheur amateur du nom de Kang





Les deux hommes parlent de leurs amis jusqu’à tard dans la nuit en pêchant sur un rocher au bord de la mer.





Kang soupçonne le garçon survivant de l’accident qui a causé la mort de la sœur de son ami. Kim raconte également l’histoire d’un camarade qui a eu une mauvaise expérience dans la mer nocturne et défend le seul survivant que Kang suspecte.









- Extrait de l’émission





« En fait, mon ami a une nouvelle fois enquêté sur le gars à cette période l’an dernier. Il gardait un œil sur ce qu’il faisait dans le club des pêcheurs amateurs auquel il avait adhéré et l’observait même au travail... Peut-être qu’il espérait que ce type aurait un accident comme celui qui était arrivé à sa sœur. Cela aurait été formidable s’il était tombé d’un rocher près de la mer, mais cela aurait été tout aussi bien si cela s’était produit sur un quai à l’approche d’un train. Dans la société contemporaine, faire un pas en dehors de la ligne de sécurité peut vous mettre en danger, n’est-ce pas ? Il m’a avoué qu’il était irrésistiblement attiré par une telle imagination.





Ne vous est-il jamais arrivé, monsieur Kim, d’avoir le dos qui démange et de ne pas pouvoir vous gratter, peu importe vos efforts ? »





# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Tout comme un pêcheur passe parfois la moitié de sa vie à déceler ce qu’il a pêché ou manqué, un homme qui a survécu à un accident continue à pêcher la nuit pour panser ses blessures. Personne ne sait qui a dit une telle chose, mais Kang et Kim correspondent tous les deux à cette description. Ils ont été profondément blessés par un incident du passé et continuent leur quête pour trouver la raison pour laquelle ils devraient mener leur vie. Maintenant que les deux ont fait face à la vérité, ils vont pouvoir vivre différemment qu’avant. Kang souhaite que Kim pêche un jour sur Mars, ce qui est sa forme de pardon.









Nous lançons des cannes à pêche pour beaucoup de choses dans la vie. Parfois nous attrapons quelque chose et parfois nous nous faisons attraper. Parfois nous ratons et parfois nous laissons aller. Lorsque la pêche se termine, toutes les émotions que nous avons ressenties devraient mieux être libérées dans les courants du temps. Ceux qui sont devenus des experts affirment qu’ils apprennent la vie à travers le jeu de go, la cérémonie du thé, l’alpinisme ou encore l’arrangement de fleurs. Si tel est le cas, il serait également possible de tirer des leçons de la pêche.





Le dernier voyage de pêche était satisfaisant avec le pagre tête noire que Kang avait attrapé. Bien que ce ne soit pas moi qui l’ai pêché, le poisson argenté pourrait me revenir comme messager du rêve.





Et il pourrait même errer dans le cœur des autres.





Un endroit où les histoires secrètement gardées au plus profond de chacun flottent comme des algues. C’est un lieu où tout ce que les gens ont attrapé ou raté dans leur vie est rassemblé.





Auteur : Joh Hyun (1969 –)

- Débuts littéraires : en 2008 en remportant le concours de jeunes talents littéraires organisé par le quotidien Donga avec sa nouvelle « La philosophie élégante de la serviette en papier ».