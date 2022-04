La politique forestière de la Corée du Nord à travers sa littérature

ⓒ Getty Images Bank

Dans sa déclaration du Nouvel an 2015, le dirigeant Kim Jong-un a exhorté son peuple à mener sérieusement une campagne de reboisement afin de transformer toutes les montagnes du pays en massifs à la végétation luxuriante. Et de fait, la Corée du Nord s'est lancée dans un projet de reforestation sur dix ans. Il a aussi adressé des critiques à la population, à laquelle il reproche d’avoir coupé des arbres de façon inconsidérée pour se nourrir et se chauffer, ce depuis les années 90. Il l’a également blâmée pour son incapacité à mettre en œuvre des mesures appropriées de prévention des incendies de forêt, et a établi un lien direct entre la déforestation des montagnes et la période de la « Marche ardue ».





« Les remarques du jeune leader montrent que le pays a commencé à évaluer négativement la diminution des surfaces couvertes de forêts durant la "Marche ardue". [...] Dans la littérature du Nord, sous le règne de Kim Jong-un, la déforestation est donc considérée comme un désastre qui n'aurait jamais dû se produire, même pendant la terrible famine des années 90. Notons qu’il est très rare de trouver dans les documents officiels une évaluation aussi froide de ce qui s'est passé durant cette période », explique la professeure Oh Sam-eon, chercheuse à l'Institut national des sciences forestières.





Le 2 mars 2017, jour de la plantation d'arbres, le journal officiel nord-coréen Rodong Sinmun a déclaré que même si une guerre venait à éclater, le pays ne pourrait se permettre d’arrêter sa campagne de reboisement, même de manière temporaire, car les générations futures en dépendent. Le régime estime donc que le reboisement est une tâche grave qui doit être accomplie sans faute pour les générations à venir, même si le processus est long et difficile.