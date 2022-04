Francophonie 2022 : message de coopération, de solidarité, et de démocratie

ⓒ Francophonie en Corée

La 27e édition de la Fête de la Francophonie en Corée du Sud s’est tenue du 19 au 26 mars. Avec le soutien des Ambassades, des bureaux des Etats et des gouvernements francophones représentés au pays du Matin clair, une vingtaine d’événements ont été organisés à Séoul et dans les principales villes de Corée du Sud dans divers domaines : la musique, le cinéma, la littérature, et l’éducation, entre autres. Voici un compte rendu de ce grand rendez-vous des francophones et francophiles.

Tout a commencé Samedi 19 mars avec « l’Heure du Conte ». Au sein de la bibliothèque de Seocho dans le sud de la capitale, les conjointes d’ambassadeurs de Belgique et du Mexique ont lu des contes en français pour des enfants de 4 à 7 ans.

L’Ambassade du Canada a accueilli, le 23 mars, la table ronde « Monde de l’Édition et Auteurs francophones ». Durant environ une heure et demie, quatre maisons d’éditions sud-coréennes ont discuté, avec l’animateur Cho Seung-yeon, auteur et youtubeur de succès en sciences humaines, des intérêts des lecteurs et de leurs efforts pour présenter des œuvres francophones sur le marché local.

Vendredi 25 mars, la table ronde au sujet du « Rôle de la langue française dans les arts » a eu lieu sur la plateforme ZOOM. Avec le modérateur Lee Sang-hoon, les quatre intervenants ont débattu sur le rôle clé de la langue française et de sa valeur ajoutée dans leurs projets artistiques.





Les événements organisés dans le cadre de la semaine de la Francophonie en Corée 2022 ont mis en lumière un modèle de société et un savoir-vivre orientés vers la coopération plutôt que la confrontation. Vivement l’édition 2023.