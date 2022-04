Le gouvernement prépare une triple mesure face à la flambée du pétrole

ⓒYONHAP News

Les prix à la pompe ne cessent de s’envoler depuis plusieurs semaines. Pour alléger les charges sur les automobilistes, le vice-Premier ministre à l’Economie, Hong Nam-ki, a annoncée mardi une triple mesure lors d’une réunion interministérielle dédiée à ce sujet.





Le gouvernement sud-coréen a d’abord décidé de baisser la taxe sur les carburants jusqu’à 30 %, contre 20 actuellement, entre mai et juillet. Et il a demandé au secteur concerné de répercuter au plus vite cette remise dans les prix de revente de sorte que les consommateurs puissent en ressentir immédiatement les effets. Il prévoit aussi de verser une subvention indexée sur les prix de carburants pour les bus, les véhicules de transport de marchandises, entre autres. Par ailleurs, l’exécutif s’est engagé à prolonger l’exemption des contingents tarifaires pour le gaz naturel liquéfié (GNL).





Concernant le diesel, il va octroyer provisoirement une allocation alignée sur les prix du baril, pour une durée de trois mois. Les véhicules de marchandises, les bus et les cargos devraient également bénéficier de cette mesure. Pendant la même période, le gouvernement prévoit aussi une ristourne de 30 % pour la contribution de ventes sur le gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux véhicules, utilisé notamment par les taxis et les microentreprises. Par ailleurs, il envisage de diversifier ses fournisseurs de carburants et de participer à la coopération avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et des principaux pays, par exemple, pour débloquer des stocks de pétrole.





En même temps, l’exécutif mettra en place des mesures pour stabiliser l’approvisionnement en matières premières. Il appliquera le contingent tarifaire de 0 % sur les feuilles d’aluminium utilisées dans la fabrication de batteries rechargeables ou de voitures jusqu’à la fin de cette année. Il a aussi trouvé des fournisseurs alternatifs concernant les céréales importées notamment d’Ukraine.





Si le gouvernement est pressé d’appliquer une telle mesure forte, c’est parce que les cours du pétrole, des céréales et des matières premières s’envolent sur le marché international et leurs chaînes d’approvisionnement sont fortement perturbées par la crise du COVID-19 et la guerre en Ukraine.





Selon les données publiées mardi par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice des prix à la consommation s’est établi à 106,06 points en mars dernier, soit une hausse de 4,1 % en glissement annuel. C’est la première fois qu’il dépasse le seuil des 4 % depuis décembre 2011. Ce sont surtout les marchandises industrielles qui ont tiré l’inflation à la hausse. Notamment, les prix ont progressé de 31,2 % pour les produits pétroliers, 27,4 % pour l’essence, 37,9 % pour le diesel et 20,4 % pour le gaz naturel liquéfié (GNL) destiné aux véhicules. Malheureusement, cette tendance devrait se poursuivre puisque le conflit russo-ukrainien est loin de trouver une issue.