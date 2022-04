La Corée du Sud va augmenter le nombre de vols internationaux

ⓒYONHAP News

La pandémie de COVID-19 continue sa décrue depuis trois semaines au pays du Matin clair. Et les nations sont de plus en plus nombreuses à alléger leurs mesures de prévention après le passage du pic de la vague Omicron. La Corée du Sud s’attend à une forte hausse de la demande en voyage à l’étranger. Ainsi, son ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports a annoncé, mardi, le « projet d’un retour progressif à la normale pour les vols internationaux » consistant à les rétablir à 50 % du niveau de 2019, d’ici la fin de l’année. Celui-ci a indiqué avoir pris cette décision en concertation avec les autorités sanitaires. Cette initiative sera une véritable bouffée d’oxygène pour les compagnies aériennes qui souffrent fortement de cette crise sanitaire sans précédent depuis deux ans.





Le ministère prévoit de normaliser le réseau aérien en trois temps. Mais il donnera la priorité aux lignes aériennes susceptibles de connaître une forte hausse de demandes. Dans sa décision, il prendra en compte l’évolution de la situation sanitaire dans les pays de départ et d’arrivée par exemple l’exemption ou non du confinement obligatoire pour les voyageurs. La première étape se déroulera sur une durée de deux mois. D’abord, le nombre hebdomadaire de vols réguliers sur les routes internationales augmentera de 100 tous les mois, alors qu’il est actuellement limité à 420 dans le pays, soit 8,9 % du niveau d’avant la crise pandémique. Il passera ensuite à 520 en mai et à 620 en juin. A l’aéroport international d’Incheon, le nombre des arrivées d’avions passera de 10 à 20 par heure, soit une première en deux ans. Par ailleurs, les aéroports de province remettront en service les lignes internationales suspendues depuis avril 2020.





La deuxième étape débutera à compter de juillet avec un nombre hebdomadaire de vols réguliers internationaux qui progressera de 300 tous les mois. Toujours à Incheon, le nombre d’atterrissage grimpera à 30 par heure. Enfin, la troisième étape interviendra une fois que le COVID-19 aura basculé du niveau pandémique à celui d’endémique. Elle consistera à un retour à la normale de toute la politique aérienne à son niveau d’avant la crise sanitaire.





Toutefois, le secteur aérien souligne qu’il sera impératif d’alléger aussi les mesures sanitaires aux frontières, telles que l’exemption de test de PCR à l’entrée du territoire. Sinon, l’augmentation des vols n’aura pas les effets escomptés. Le gouvernement se pencherait donc sur le sujet.