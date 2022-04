La Cheongwadae annonce une ouverture totale de la montagne Bukak

ⓒYONHAP News

La montagne Bukak, situé derrière la Cheongwadae, est entièrement ouverte au public depuis mercredi. L’interdiction d’accès est levée cette fois pour son côté sud, alors que celui au nord a été déjà rendu accessible en novembre 2020. La Maison bleue l’a annoncé mardi.





La montagne Bukak constitue un sommet d’un des contreforts du massif Bukhan. A 342 mètres d’altitude et en granite, elle fait partie des quatre collines qui délimitaient autrefois la capitale dans les quatre points cardinaux. Le bas de la partie sud abrite le palais présidentiel. Cette zone occupe une place centrale depuis que le royaume de Joseon y a bâti son palais Gyeongbok en 1394.





Cette montagne est devenue une terre interdite d’accès pour le public en 1968. Cette année-là, un commando de guérilla nord-coréen s’y était infiltré pour tenter d’assassiner le président de l’époque. Parmi les 31 agents communistes, tous ont été tués sauf un survivant, dénommé Kim Shin-jo qui se convertira au libéralisme démocratique et deviendra plus tard un pasteur chrétien.





La montagne Bukak s’étend sur 1,1 million de m2 et son sentier est long de 5,2 km. Son ouverture totale permet de relier la section jusque-là déconnectée des autres chemins de randonnée qui balisent les anciennes délimitations de la capitale telles que la montagne Inwang, les remparts de la forteresse de Séoul et le quartier Samcheong. Toutefois, un périmètre limité devrait rester inaccessible pour des raisons de sécurité.





Le palais présidentiel espère ainsi que les citoyens pourront jouir pleinement de la promenade dans cette zone montagnarde au cœur de Séoul. Et il a souligné que cette initiative s’inscrit bien dans le prolongement du respect de la promesse électorale du président de la République. Moon Jae-in s’était engagé à ouvrir quelques espaces emblématiques autrefois fermés au public. Et il a tenu sa parole pour ouvrir 24h sur 24 le chemin d’accès principal de la Maison bleue en 2017, la montagne Inwang près de celle-ci en 2018 et l’île Jeodo abriant la maison de villégiature réservée au chef de l’Etat en 2019.





Certains remettent cependant en cause le mauvais timing. Le président élu Yoon Suk-yeol prend l’initiative de transférer le siège de la présidence ailleurs pour rendre totalement le site de la Cheongwadae aux citoyens le 10 mai, le jour de son investiture. Donc, il s’agirait plutôt d’une guerre des nerfs entre l’actuel numéro un et son successeur. D’autres n’y voient pas de problème. Quel que soit l’intention, l’ouverture de la montagne Bukak devrait créer un effet de synergie positif avec celle de la Maison bleue pour offrir un nouveau parc écologique au cœur de la capitale.