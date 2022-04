Vous avez dit gâteau ?

Il y a quelques années encore, il était difficile de se procurer un dessert de qualité pour célébrer vos occasions spéciales. Et quoi de plus précieux que l'anniversaire de votre cher service français pour profiter d'un échange sucré ? La liste pourrait être bien plus longue, mais nous avons quand même réussi à vous faire une petite sélection.





Sachez tour d'abord que lorsqu'une communauté de francophones apparaît, vous êtes sûre de trouver de bonnes adresses ! On ne mange pas pour vivre, mais on vit pour manger, c’est bien connu. C’est la raison pour laquelle le bouche-à-oreille est indispensable. C’est ce dernier qui a conduit Elody à l’adorable Jess, une pâtissière du dimanche hors paire ! Vous pouvez y commander vos buches, fraisiers et autres entremets pour un effet remarqué avec un gâteau de qualité !





ⓒ instagram.com/jes_dessert

Si vous êtes plus attachés aux petits gâteaux, vous ne serez pas déçus, beaucoup de sud-Coréens ayant étudié la pâtisserie en France reviennent ouvrir une boutique au pays du Matin clair pour ravir nos papilles.





Dans les rues escarpées de Bogwangdong se trouve la pâtisserie « Classique » où l’on retrouve effectivement des classiques de la pâtisserie française comme le financier ou le Paris-Brest. Et pour saisir tous vos sens, une douce atmosphère vous plonge dans vos pensées. Nous vous conseillons le financier au caramel beurre salé !





ⓒ Elody Stanislas

Restez dans le quartier si vous avez la dent sucrée. « Sous le gui » vous attend à quelques mètres de là, juste le temps de digérer. Ici c’est le royaume des choux, des éclairs, et des desserts saisonniers. Les réservations sont bouclées en quelques minutes, mais heureusement il est aussi possible de déguster sur place, pourquoi pas marié à un thé ou un café. La beauté des desserts du moment égale celle des fleurs de cerisiers s’ouvrant au printemps. Alors, prêt à vous régaler ?





ⓒ instagram.com/souslegui